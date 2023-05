Schwerer Unfall auf A7: 22-Jähriger wird lebensgefährlich verletzt

Auf der A7 zwischen Illertissen und Altenstadt ist ein schwerer Unfall passiert. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr der 22-Jährige einem Lkw ins Heck.

Bei einem schweren Unfall am frühen Montagmorgen auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Illertissen und Altenstadt hat ein 22-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Der Unfall ereignete sich bei starkem Regen gegen 4.45 Uhr auf der A7 in Fahrtrichtung Süden. Wie die Polizei ermittelte, erkannte der 22-jährige Fahrer eines Audi A5 Coupé einen vor ihm fahrenden Lastzug zu spät und fuhr auf diesen mit offensichtlich hoher Geschwindigkeit auf. Warum, ist laut Polizei noch unklar. Das Fahrzeug schleuderte nach rechts über die Böschung hinunter, wobei es sich mehrfach überschlug. Dann blieb es auf der Ebene vor dem Wildschutzzaun total zerstört liegen.

Unfall auf A7: Feuerwehr Illertissen befreit Schwerverletzten aus dem Auto

Die Feuerwehr Illertissen befreite den eingeklemmten Fahrer unter Zuhilfenahme mehrerer hydraulischer Rettungsgeräte und übergab ihn an den Notarzt und den Rettungsdienst, die ihn ins Klinikum Memmingen einlieferten. Ersten Aussagen an der Unfallstelle zufolge soll der Fahrer lebensbedrohliche Verletzungen erlitten haben.

Der 45 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt und hatte von dem Unfall zwar einen Schlag am Heck, aber sonst nichts weiter bemerkt und war auf den zwei Kilometer weiter vorne liegenden Parkplatz "Badhauser Wald West" eingefahren, um zu prüfen, ob sein Fahrzeug beschädigt war. Erst dort stellte er fest, dass die massive Ladebordwand an der Rückseite seines Lkw einen Schaden hatte. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von circa 31.000 Euro. Das Auto und der Lkw-Anhänger mussten abgeschleppt werden.

Unfall auf A7 sorgt für Stau in Richtung Süden

Der Verkehr konnte auf der linken Spur an der Unfallstelle vorbeifließen, mit wachsendem Verkehrsaufkommen bildete sich dennoch ein Stau. Die Feuerwehr Weißenhorn hatte eine Vorabsicherung erstellt. Die Feuerwehr Illertissen konnte nach Rücksprache mit der Autobahnpolizei die Fahrbahn gegen 7.30 Uhr wieder freigeben, sodass sich der bis hinter die Einfahrt Illertissen zurückreichende Stau auflöste.