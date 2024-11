Unbekannte brechen in Werkstatt und Frisörgeschäft ein

In den vergangenen Tagen ist es in Illertissen und Altenstadt zu mehreren Einbrüchen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist unter anderem in einem Frisörgeschäft in der Hauptstraße in Illertissen im Zeitraum von Donnerstag bis Montag eingebrochen worden. Der oder die Täterinnen oder Täter hebelten wohl die Zugangstüre auf, öffneten gewaltsam die Kasse und entwendeten Bargeld.

Den entstandenen Sachschaden kann die Polizei noch nicht beziffern. Derzeit wird ermittelt, ob die Tat mit zwei weiteren Einbrüchen in eine Gaststätte sowie ein Café im Stadtgebiet am vergangenen Wochenende zusammenhängt.

Die Polizei bittet bei mehreren Diebstählen in Illertissen und Altenstadt um Hinweise

Ein unbekannter Täter hat außerdem am Montag gegen 5 Uhr diverse Werkzeuge aus der Werkstatt eines Anwesens in der Unterrother Straße im Altenstadter Ortsteil Bergenstetten entwendet. Die Polizei berichtet, dass der Anwohner hörte, dass sich die Werkstatttür öffnete, zunächst allerdings nicht an einen Diebstahl dachte. Erst später bemerkte er, dass mehrere Akku-Maschinen fehlten.

In beiden Fällen bittet die Polizei Illertissen um Hinweise unter der Telefonnummer 07303 9651-0. (AZ)