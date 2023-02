Unter Alkoholeinfluss am Steuer: Polizei ertappt zwei Fahrer

Polizisten kontrollieren in Altenstadt und Illertissen zwei Männer, die betrunken am Steuer sitzen. Beide müssen ihr Fahrzeug stehen lassen.

Polizisten haben vergangene Nacht einen 44-Jährigen in Illertissen angehalten, der mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2018 unterwegs gewesen ist. Im Laufe der Verkehrskontrolle fiel den Beamten auf, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Daher musste er sein Fahrzeug stehen lassen. Das teilt die Polizei mit.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in Herrenstetten am Montagnachmittag. Beamte hielten einen 62-jährigen Mofafahrer an. Auch hier stellten sie fest, dass der Mann nach Alkohol roch. Daher führten sie einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Daher untersagten die Polizisten dem 62-Jährigen die Weiterfahrt. (AZ)