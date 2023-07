Wohnmobil umgekippt: A7 im Kreis Neu-Ulm war drei Stunden gesperrt

Feuerwehr und weitere Rettungskräfte waren wegen eines Unfalls auf der Autobahn zwischen Altenstadt und Illertissen im Einsatz. Es bildete sich ein langer Stau.

Die Autobahn A7 ist am Montagnachmittag wegen eines schweren Unfalls zwischen Altenstadt und Illertissen in Richtung Norden etwa drei Stunden lang voll gesperrt gewesen. Ursache war ein umgestürztes Wohnmobil, das sich wegen eines Reifenplatzers nach vorn, also sozusagen "über Kopf", überschlagen hatte.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, befuhr ein 68-Jähriger gegen 15.30 Uhr mit seinem Wohnmobil den rechten Fahrstreifen der A7 in Richtung Würzburg. Aufgrund eines Reifenplatzers hinten rechts geriet das Wohnmobil ins Schleudern, überschlug sich und stieß zweimal gegen die Mittelschutzplanke. Das Wohnmobil kam anschließend auf dem Dach liegend auf der linken Spur zum Stillstand. Der Fahrer und seine 63-jährige Beifahrerin erlitten leicht Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. An dem Wohnmobil entstand ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeugs musste die Autobahn gesperrt werden.

Der Stau auf der A7 reichte zurück bis zur Anschlussstelle Dettingen

Der Verkehr staute sich zwischenzeitig zehn Kilometer bis zur Anschlussstelle Dettingen zurück. Die Feuerwehr Altenstadt war an der Unfallstelle im Einsatz. Die Feuerwehr Illertissen erstellte hat eine Vorabsicherung und die Feuerwehr Erolzheim leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Altenstadt auf die Staatsstraße 2031 aus. Von dort aus fuhren die meisten Fahrzeuge über den Autobahnzubringer St 2018 bei Jedesheim wieder auf die A7 zur Einfahrt Illertissen.

Am Montagabend meldete die Altenstadter Feuerwehr, dass die Sperrung um 18.15 Uhr wieder aufgehoben werde. (wis)