Wohnmobil umgekippt: A7 zwischen Altenstadt und Illertissen gesperrt

Feuerwehr und weitere Rettungskräfte sind wegen eines Unfalls auf der Autobahn zwischen Altenstadt und Illertissen im Einsatz. Der Verkehr wird umgeleitet.

Die Autobahn A7 ist derzeit wegen eines schweren Unfalls zwischen Altenstadt und Illertissen in Richtung Norden voll gesperrt. Ursache ist ein umgestürztes Wohnmobil, das sich nach ersten Informationen von der Einsatzstelle vermutlich wegen eines Reifenplatzers nach vorn, also sozusagen "über Kopf", überschlagen hat. Die beiden Insassen, ein Mann und eine Frau, wurden an der Unfallstelle vom Rettungsdienst erstversorgt und mit offensichtlich jeweils leichten Verletzungen in eine Klinik abtransportiert.

Der Stau auf der A7 reicht zurück bis zur Anschlussstelle Dettingen

Der Verkehr staut sich inzwischen zehn Kilometer bis zur Anschlussstelle Dettingen zurück. Die Feuerwehr Altenstadt ist an der Unfallstelle im Einsatz. Die Feuerwehr Illertissen hat eine Vorabsicherung erstellt, und die Feuerwehr Erolzheim leitet den Verkehr an der Anschlussstelle Altenstadt auf die Staatsstraße 2031 aus. Von dort aus fahren die meisten Fahrzeuge über den Autobahnzubringer St 2018 bei Jedesheim wieder auf die A7 zur Einfahrt Illertissen.

Die wartenden Fahrzeuge im Stau auf der A7 bei Altenstadt werden derzeit über die Standspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet, sodass sie dann ungehindert weiterfahren können. So wird sich dieser Stau in absehbarer Zeit auflösen. Aber auch von Süden her kommend staut sich der Verkehr vor der Ausleitung an der Ausfahrt Altenstadt. (wis)