Zugstrecke wegen defekter Weiche gesperrt: Schienenersatzverkehr eingerichtet

Die Zugstrecke zwischen Ulm und Memmingen musste gesperrt werden. Laut Bahn war eine defekte Weiche der Grund. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Die Probleme auf den Schienen rund um Ulm hören nicht auf: Nachdem es seit Sonntagabend bereits mehrmals zu Störungen in einem Stellwerk nahe dem Ulmer Hauptbahnhof kam, mussten nun am Mittwochmorgen wieder Pendler und Reisende auf der Illertalbahn deutlich mehr Zeit einplanen. Zwischen Illertissen und Altenstadt wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Weiche wird zwischen Illertissen und Kellmünz repariert

Wie die Deutsche Bahn kurz nach 7 Uhr über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilt, war eine Reparatur an einer Weiche zwischen Illertissen und Kellmünz der Grund für die Verzögerungen und Ausfälle. Züge aus Richtung Ulm wendeten vorzeitig in Illertissen, Züge aus Richtung Memmingen wendeten vorzeitig in Altenstadt. Ab 8 Uhr war dann ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Illertissen und Altenstadt eingerichtet.

Eine Dreiviertelstunde später, gegen 8.40 Uhr, gab die Bahn über Twitter bekannt, dass die Reparatur beendet und die Streckensperrung aufgehoben ist. Es könne jedoch weiterhin zu Folgeverspätungen und Teilausfällen kommen, heißt es. (AZ)