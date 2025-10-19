Altreifen illegal in Illertissen entsorgt: Polizei sucht Zeugen

Neben einem Reisighaufen sind in der Bruckhofstraße in Illertissen Altreifen illegal entsorgt worden. Gemeldet wurde die Ablagerung der Polizei am Samstagnachmittag. Die Reifen seien dort ohne Erlaubnis entsorgt worden, heißt es. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Illertissen unter der Rufnummer 07303/96551-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

