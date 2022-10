Am Ort des Geschehens: Bürger reden beim Rathaus-Areal mit

Bevor es um die konkrete Planung des 8000 Quadratmeter großen Geländes mitten in Illertissen geht, sind jetzt die Bürgerinnen und Bürger gefragt.

Es dürfte eines der größten Projekte werden, das die Stadt Illertissen je in Angriff genommen hat: Auf 8000 Quadratmetern steht mitten in der Stadt eine Neugestaltung an, mit den zentralen Punkten Rathaus, Historische Schranne, Adler und altes Feuerwehrhaus als Eckpfeiler. Die Möglichkeiten sind vielfältig, der Bedarf aber auch. Bevor es mit der Detailplanung losgeht, sind deswegen erst einmal die Bürgerinnen und Bürger gefragt: Bei einem Termin am Ort des Geschehens dürfen sie mitreden, Ideen und Vorschläge einbringen.

In der Fahrzeughalle der alten Feuerwehr findet dazu eine öffentliche Veranstaltung am Samstag, 22. Oktober, zwischen 14 und 18 Uhr statt. "Um 14 Uhr werden wir zum Auftakt eine Präsentation starten und im Anschluss Anregungen aus der Bürgerschaft und den potenziellen Nutzern sammeln", erklärt Florian Schilling, Leiter der Stadtplanung im Rathaus. "Wer Lust hat, kann auch später kommen, bis 18 Uhr wird es quasi ein Open House geben mit Plänen und Beschreibungen der Umplanung."

Führungen über das Rathaus-Areal in Illertissen

Ein Bild von dem Gebiet können sich die Teilnehmenden bei Führungen über das Areal und besonders durch das alte Feuerwehrhaus machen, diese starten um 15.30 und 16.30 Uhr. Dadurch sollen die Bürgerinnen und Bürger einen besseren Einblick bekommen und dadurch ihre Anregungen besser untermauern können.

Florian Schilling spricht beim Rathaus-Areal von einem zentralen Gelände, das viele mögliche Nutzungen zulässt. "Die richtige Kombination von Nutzungen, diese räumlich verträglich unterzubringen, wird eine große Herausforderung werden." Deshalb hofft die Stadt auf die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger von Illertissen. "Wir erhoffen uns Hinweise, welche wir als Verwaltung eventuell bisher nicht berücksichtigt haben." Gerade die entstehenden Freiflächen auf dem Gelände sollen später eine hohe Aufenthaltsqualität haben und der Öffentlichkeit nicht nur während Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Die Umgestaltung diene zur Aufwertung der Wohnqualität in der Stadt, weshalb dieses Vorhaben nicht zu unterschätzen sei.