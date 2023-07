Illertissen

Am Thema Parken scheiden sich in Illertissen die Geister

Plus Das neue Mobilitätskonzept für Illertissen befürworten nicht alle Mitglieder des Stadtrats. Sie fürchten um die Attraktivität der Einkaufsstadt – vor allem beim Parken.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Die Stadt Illertissen zieht den Verkehr an - und dieser unterteilt sie aus Sicht der Radfahrer und Fußgänger in zwei Hälften, die sich teils schwer überbrücken lassen. Fakt sei auch, dass der Wochenendverkehr auf der Autobahn bei Stau oder Behinderungen vorzugsweise durch die Innenstadt rolle, lautet eine weitere Aussage des Mobilitätskonzeptes. Ein Jahr lang waren dazu Erhebungen in allen Bereichen der Fortbewegungsmittel gemacht worden. Das daraus entstandene integrierte Mobilitätskonzept hat der Stadtrat bei sieben Gegenstimmen abgesegnet.

Trotz heftiger Diskussionen zu scheinbar unüberbrückbaren Positionen, was Parkplätze, Verkehr oder alternative Fortbewegungsmittel angeht, fand eine Idee besonderen Anklang: die digitale Parkplatzerfassung. Ob sie das Allheilmittel bei der leidigen Parkplatzsuche oder gar der erforderliche Kompromiss für Befürworter und Gegner von Autoverkehr in der Innenstadt darstellt, muss sich erst herausstellen. Gleichwohl hätte das ewige Kreisen um den Illertisser Marktplatz in der Hoffnung, dass bald eine Parklücke frei wird, ein Ende. Darüber würden Kunden in ihrem Geschäft am Marktplatz berichten, informierte die Dritte Bürgermeisterin Susanne Kränzle-Riedl ( CSU). Auch die Tiefgarage könnte mehr Akzeptanz erfahren, wenn der Autofahrer rechtzeitig erfährt, dass sonst nichts mehr frei ist. Oder es würde von vornherein am Stadtrand geparkt.

