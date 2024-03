Am Wochenende ist viel los im Bayerischen Bienenmuseum in Illertissen

Am 15. März findet „Treffpunkt Museum“ und am 16. März „Kleine Wachswerkstatt“ im Bienenmuseum statt.

Am dritten März-Wochenende ist im Bayerischen Bienenmuseum im Vöhlinschloss in Illertissen allerlei geboten. Am Freitag, 15. März, 10 bis 11.30 Uhr, heißt es wieder „Treffpunkt Museum: Kunst, Kultur und Gaumenschmaus“. Am Samstag, 16. März, 14 bis 15.30 Uhr, findet eine „Kleine Wachswerkstatt“ für Kinder ab sechs Jahren statt. Das Motto lautet: „Bienen, Wachs und Osterschmuck“. Außerdem kann an beiden Tagen von 13 bis 17 Uhr die Dauerausstellung des Bienenmuseums besichtigt werden.

Treffpunkt Museum Von Ambrosia zu Ambrosius: Diesmal geht es im „Treffpunkt Museum“ um Bienen, Götter und Heilige. Gemeinsam entdecken die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Schätze aus der Sammlung, erforschen Themen rund um die Honigbiene und erleben bei einem Austausch das Bayerische Bienenmuseum Illertissen ganz aktiv. Ein anschließender Imbiss rundet den Vormittag im Museum ab. Der Eintritt ist frei. Anmeldung bis Donnerstag, 14. März, unter der Telefonnummer 0731/704042014 oder per E-Mail an kreismuseen@lra.neu-ulm.de