An Illertisser Ampeln kracht es zweimal

Am Samstag sind in Illertissen innerhalb kurzer Zeit zwei Unfälle an Ampeln passiert. Der entstandene Schaden ist hoch.

Zwei Unfälle an Ampeln hatte die Polizei Illertissen am Samstag innerhalb kurzer Zeit zu bearbeiten. Der erste Unfall ereignete sich am Samstagvormittag um 8.55 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße 2031. Zwei Autofahrer waren von Bellenberg kommend nach Illertissen gefahren. Am Ortseingang musste der Fahrer des vorwegfahrenden Skoda an der Kreuzung der Ulmer Straße zur Siemensstraße anhalten, da die dortige Ampel Rot zeigte. Der nachfolgende 75-jährige Autofahrer übersah dies und konnte mit seinem Nissan nicht rechtzeitig bremsen, sodass es zum Auffahrunfall kam.

An den beiden Fahrzeugen entstand nach Polizeiangaben ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zunächst hätten beide Fahrzeugführer unverletzt geschienen, so die Polizei. Nachträglich hatte sich jedoch der 35-jährige Skoda-Fahrer bei der Polizeiinspektion gemeldet und über Schmerzen geklagt. Nähere Informationen über die Verletzungen sind zum aktuellen Stand noch nicht bekannt. Der 75-Jährige sieht einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

Etwa eine Stunde später krachte es auf der Staatsstraße 2018 bei Jedesheim: Ein 53-Jähriger wollte mit seinem Audi A4 von der Autobahn kommend in südwestlicher Richtung abfahren und somit links abbiegen. Die Ampel zeigte für ihn Grün, allerdings übersah er einen entgegenkommenden 40-Jährigen mit seinem Auto. Dieser hatte ebenfalls Grün und wollte geradeaus fahren. Bei dem frontalen Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von etwa 10.000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Unfallverursacher muss mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. (AZ)