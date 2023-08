Anhänger löst sich von Auto und rollt gegen anderen Wagen

Die Illertisser Polizei leitet ein Bußgeldverfahren gegen einen Autofahrer ein, der einen Anhänger wohl nicht richtig am Zugfahrzeug befestigt hatte.

Auf 5000 Euro beziffert die Polizei den Schaden, der am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Illertissen entstanden ist. Ein Anhänger löste sich vom Zugfahrzeug und stieß gegen ein geparktes Auto. Gegen 6.55 Uhr befuhr ein 46-Jähriger nach Angaben der Polizei mit seinem Auto samt Anhänger die Josef-Eichner-Straße. Beim Einbiegen in die Franz-Mang-Straße löste sich der nicht richtig eingehängte Anhänger und rollte gegen ein am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Auto. Die Polizeiinspektion Illertissen leitete ein Bußgeldverfahren gegen den Fahrzeugführer ein. (AZ)