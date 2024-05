Anlagebetrug mit Kryptowährung: Illertisser verliert fünfstellige Summe

Ein Mann sucht über das Internet eine vermeintlich lukrative Anlagemöglichkeit. Doch dann gerät er an Unbekannte, die ihn unter Druck setzen.

Ein 37-Jähriger aus Illertissen wollte in Kryptwährung investieren, geriet aber offensichtlich an Kriminelle. Dadurch ist ihm ein finanzieller Schaden in Höhe einer niedrigen fünfstelligen Summe entstanden. Am Donnerstag hat der Mann deshalb eine Anzeige bei der Polizei Illertissen erstattet.

Dem Polizeibericht zufolge suchte der 37-Jährige über das Internet eine vermeintlich lukrative Anlagemöglichkeit und zahlte zunächst wenige hundert Euro bei einer Plattform ein. In der Folge kontaktierte ihn regelmäßig ein angeblicher Broker. Dieser überredete den Illertisser dazu, dass er den Onlinezugriff auf seinen Laptop gewährt. Bei einem weiteren Kontakt wollte der Broker den bis dahin gutgläubigen Mann zu einer Investition in Höhe von mehreren zehntausend Euro überreden.

Dem Illertisser wurde eine Gewinnsumme in doppelter Höhe in Aussicht gestellt

Zunächst beabsichtigte der Mann das Geld einzuzahlen, jedoch hegte er dann einen Betrugsverdacht und teilte dem Broker mit, dass er nicht weiter investieren wolle. Der Broker suggerierte dem Investor, dass er eine Auszahlung von seinem bereits erwirtschafteten Gewinn bekommen werde. Wie die Polizei weiter mitteilt, erhielt der 37-Jährige etwas später einen Anruf mit der Nachricht, dass die angebliche Auszahlung in Höhe von mehreren zehntausend Euro angehalten worden sei. Er müsse nun mehr als 10.000 Euro zahlen, um die eigentliche Gewinnauszahlung erhalten zu können. Gleichzeitig wurde dem Geschädigten bekannt gemacht, dass man gegen ihn eine Anzeige wegen Geldwäsche erstatten werde, sollte er die Zahlung nicht leisten.

Der 37-Jährige überwies daraufhin den Betrag auf ein ausländisches Bankkonto. Danach folgte zu einem späteren Zeitpunkt nochmals die Aufforderung, eine fünfstellige Summe zu überweisen, erst dann könne man die Gewinnsumme in doppelter Höhe auszahlen. Der Geschädigte ließ sich auf keine weiteren Vereinbarungen mehr ein und wendete sich an die Polizei. (AZ)