Apothekerstraße: Einbahnstraßenregelung ist vorerst vom Tisch

Der Illertisser Bauausschuss versucht sich in einer Kompromisslösung, um den Anliegern entgegenzukommen. Doch diese sind nach der Sitzung dennoch empört.

Welche Variante ist die beste für die Apothekerstraße? Darüber wurde am Donnerstag im Illertisser Bau- und Umweltausschuss eine muntere Debatte geführt. Sie endete mit einem einmütigen Abstimmungsergebnis, ließ aber zentrale Fragen offen. Geklärt wurde, dass die Straße, obwohl recht schmal, auch künftig in beide Richtungen für den Autoverkehr befahrbar sein soll.

Die beiden Testläufe mit Einbahnstraßenregelungen hätten sich damit erledigt. Es waren vor allem die Anlieger, die sich dagegen ausgesprochen hatten. In ihren Rückmeldungen hatten sie sich gleichwohl auf eine Maximalforderung festgelegt: Alles sollte so bleiben wie bisher.