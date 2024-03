Apothekerstraße: Für südlichen Gehweg reicht Platz nicht aus

Plus Die Verwaltung bezieht Stellung zur Kritik von Anliegern an den Plänen für die Illertisser Apothekerstraße. Welche Herausforderungen es bei der Gestaltung gibt.

Die Empfehlung vonseiten der Verwaltung, eine Einbahnstraßenregelung in der Apothekerstraße in Richtung Marktplatz festzulegen, hat der Illertisser Bauausschuss unlängst vom Tisch gewischt. Doch bei den Anliegern ist der Beschluss auf wenig Gegenliebe gestoßen.

Denn für einen auskömmlich breiten Gehweg auf der südlichen Seite reicht nun der Platz nicht mehr aus. Illertissens Stadtplaner Florian Schilling sagt: „Der jetzige Gehstreifen auf südlicher Seite“ – der stellenweise nur handtuchbreit ist – „befindet sich größtenteils auf Privatgrund". Er trat damit den Befürchtungen entgegen, Kunden oder Bewohner würden künftig sofort auf der Straße stehen, sobald sie ein Geschäft oder Gebäude verlassen: „Diese Annahme ist falsch“. Es stehe ausreichend Privatgrund zur Verfügung, so der Planer. Die bauliche Gestaltung dieser Streifen jedoch sei Sache der betreffenden Eigentümer und nicht Teil der städtischen Planung.