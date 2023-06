Illertissen

14:49 Uhr

Apothekerstraße in Illertissen wird testweise zur Einbahnstraße

Im Bereich des Carnac-Platzes in Illertissen stehen Verschönerungen an. In dem Zuge könnte die Apothekerstraße zur Einbahnstraße mit breitem Fahrradweg umgebaut werden.

Plus Ab Montag gibt es Sperrungen in der Apothekerstraße in Illertissen. Umbaupläne zielen auch darauf ab, Stoßverkehr wie etwa durch „Elterntaxis“ zu reduzieren.

Im Zuge der Innenstadtsanierung in Illertissen wird als Nächstes der Bereich Carnac-Platz überplant und darunter auch die Apothekerstraße. Mit dem unzureichenden Gehweg und den vielen „Elterntaxis“ in Stoßzeiten vor und nach Schulbeginn ist die Strecke nach Ansicht des Stadtrats ein Brennpunkt. Daher ist die Verwaltung und somit Stadtplaner Florian Schilling beauftragt, Möglichkeiten der Verkehrsberuhigung zu prüfen. Nun steht ein Test an.

Von Montag, 5. Juni, bis Montag, 17. Juli, wird erst die eine und dann die andere Fahrtrichtung gesperrt und das Verkehrsverhalten ausgewertet. Schilling erklärt dazu im Gespräch mit unserer Redaktion, dass die je dreiwöchige Testphase in der dritten Woche, wenn sich eine gewisse Gewohnheit eingestellt habe, bezüglich ihres Verkehrsaufkommens beobachtet werde. Bislang nehme die Apothekerstraße einen Großteil des motorisierten Verkehrs und des Fußverkehrs zur Grundschule auf, wodurch es vermehrt zu gefährlichen Verkehrssituationen komme.

