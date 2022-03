Appelle und Gebete in Illertissen für den Frieden in der Ukraine

Zur Friedensdemo auf dem Marktplatz kommen etwa 350 Menschen. Auch zahlreiche Vertreter aus Politik und Kirchen zeigen sich solidarisch.

Etwa 350 Bürgerinnen und Bürger haben sich am Samstag auf den Illertisser Marktplatz getroffen, um in Appellen und Gebeten um Frieden in der Ukraine zu bitten.

Kasim Kocakaplan, Stadtrat und SPD-Fraktionsvorsitzender, hatte zur Friedensdemo aufgerufen, und auch zahlreiche Vertreter aus Politik und Kirche waren gekommen. Er sagte: „Unparteiisch, geschlossen und besorgt demonstrieren wir für den Frieden in der Ukraine.“ Illertissens Bürgermeister Jürgen Eisen sagte, lange hätte man die Gefahr eines Krieges beiseitegeschoben, nun sei er bittere Realität. Von der alevitischen Glaubensgemeinschaft etwa war Cagla Altundas aus Ulm gekommen, um von der Friedenstaube vorzutragen.

Der katholische Pfarrer Andreas Specker hatte mit seinem evangelischen Kollegen Hans-Joachim Scharrer das Friedenslicht mitgebracht. Aber auch Mesut Parlak von der türkisch-islamischen Gemeinde und Imam Ali Caliskan schlossen sich den eindringlichen Gebeten an. Ein ausführlicher Bericht von der Friedensdemo folgt.