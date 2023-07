Aquaplaning: Auto kracht gegen Mittelschutzplanke

Auf der regennassen Fahrbahn der A7 haben sich am Montagmorgen Unfälle ereignet. Bei Illertissen entsteht ein Schaden von mehr als 15.000 Euro

Regen hat zum Wochenstart auf der Autobahn A7 mehrere Fahrer ins Schleudern gebracht. Auf Höhe Illertissen verlor ein 58-Jähriger, der in Richtung Norden unterwegs war, offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte gegen die Mittelschutzplanke. Der Wagen blieb schließlich auf der Fahrbahn stehen. Zum Glück wurde der Fahrer dabei nach Angaben der Polizei nicht verletzt.

Sein nicht mehr fahrtüchtiges Auto, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Leitplanke wurde auf rund 1500 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Illertissen kümmerte sich um die Absicherung der Unfallstelle. Gegen den 58-Jährigen leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein. (AZ)