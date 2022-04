Illertissen/Arvidsjaur

vor 2 Min.

Ostern zwischen Eis und Schnee: So geht es Auswanderin Sabine Hader

Nico Rosenwirth, Sohn von Sabine Hader aus dem Illertisser Ortsteil Betlinshausen, mit seinem Husky-Schlittengespann auf dem See Vuotnersjön.

Plus Die Betlinshauser Auswanderin Sabine Hader hat sich in ihrer neuen Heimat Schwedisch-Lappland gut eingelebt. Dort gibt es zwar keine Osterhasen, aber trotzdem bunte Eier.

Von Regina Langhans

Vor vier Monaten hat Sabine Hader aus Betlinshausen - bekannt als frühere Vorsitzende des Kunstzirkels Illertissen - ihre Zelte abgebrochen und war nach Arvidsjaur 110 Kilometer südlich des arktischen Polarkreises ausgewandert. Wie berichtet betreibt ihr Sohn Nico Rosenwirth dort in Schwedisch-Lappland seine Husky-Schlittentouren unter dem Namen "Blue Eyes & White Snow". Nun steht Hader, die immer in Kontakt steht zur alten Heimat, ihr erstes Ostern in der neuen bevor. Auch dort ist es ein traditionsreiches, familiäres Fest. Aber wie hat sich die umtriebige Künstlerin zwischen Eis, Schnee und den roten Schwedenhäusern eingelebt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .