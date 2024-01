Illertissen/Au

vor 33 Min.

50 Jahre Ehe: Zu zweit haben sie in Rumänien um ihre Existenz gekämpft

Plus Als sie sich kennenlernten, wurde er gerade von einer anderen Frau versetzt. Nun feierten Brighita und Francisc Barra in Illertissen goldene Hochzeit.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Vor fünf Jahren sind Brighita, 70, und Francisc Barra, 74 Jahre, vom heute rumänischen Ort Szekler Neumarkt im früher ungarischen Siebenbürgen zu ihren Töchtern nach Illertissen nachgezogen. Die unkonventionelle Übersiedelung habe ihrem schwer kranken Vater das Leben gerettet, zeigen sich beide Töchter des Ehepaars dankbar. In Rumänien wäre der Mann wohl gestorben. So aber konnten die Barras im Kreis ihrer Familie, zu der noch fünf Enkelinnen zählen, in großer Zufriedenheit ihren 50. Hochzeitstag feiern.

Das Ehepaar wohnt abwechselnd bei den Töchtern und deren Familien in Au und Illertissen, denn inzwischen braucht auch die Mutter etwas Unterstützung. Wie sehr der Familienzusammenhalt funktioniert, wobei Wert auf ungarische Tradition und Sprache gelegt wird, war der schönen Feier anzusehen. So hatten Töchter und Enkelinnen insgesamt 2500 Laubblätter gesammelt, um daraus 50 Rosen zu basteln und zu vergolden, die in einem aus gerolltem Papier geflochtenen, weiß lackierten Korb überreicht wurden. Verziert mit Roggenähren, würden solche Gebinde zur goldenen Hochzeit geschenkt, lautete die Erklärung. Die Heimatverbundenheit der Großfamilie gilt beiden Städten: Illertissen, wo insbesondere die Jungen endlich ihr eigenes Leben aufbauen konnten. Und dann Kézdivásárhely, so der ungarische Name der Stadt, die auf Deutsch Szekler Neumarkt und auf Rumänisch Târgu Secuiesc heißt. Brighita und Francisc Barra kehren noch gerne auf ihren kleinen Hof zurück. Nachbarn versorgen Hühner und Hund, auch Verwandte leben dort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen