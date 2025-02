Au ist gerüstet für seine Rolle als Narrenhochburg

Wie all die Jahre veranstaltet der Carneval Club Au (CCA) mit den Aumer Kröpf zwei Wochen vor dem Faschingssonntag einen großen Faschingsumzug in Au. Er fällt heuer auf den 16. Februar und beginnt um 14 Uhr. Dann verwandeln über 90 Faschingsgruppen, darunter zehn Themenwagen und elf Guggenmusiken, das Dorf in eine Narrenhochburg. Für den normalen Durchgangsverkehr bleibt es hingegen gesperrt.

Regina Langhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Au Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Narrenhochburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis