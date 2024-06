Illertissen-Au

vor 50 Min.

Beim ersten Faschingsumzug in Au zogen Alois Holl und seine Brüder voran

Plus Zum 90. Geburtstag geben Chor und Musikverein seine Lieblingslieder zum Besten. Der Jubilar wird als "Schaffer und Macher" gerühmt, der seinen Ort geprägt hat.

Von Regina Langhans

Seine 90 Lebensjahre sind Alois Holl nicht anzusehen, der sich selbst humorvoll als echten gebürtigen Auer bezeichnet. Als solcher hat er sich um das Vereinsleben im Dorf verdient gemacht und steht bis heute mitten im Leben. Zu seinem hohen Geburtstag wollten ihm viele aus dem Illertisser Stadtteil persönlich gratulieren. Der Musikverein mit Dirigent Bruno Merk und die Chorgemeinschaft unter Markus Hubert machten dem Jubilar mit seinen Lieblingsliedern ihre Aufwartung.

Vorsorglich war im Garten alles für eine Brotzeit vorbereitet worden, denn die Zahl der Gratulanten erschien größer. Alois Holl habe den seltenen Spagat geschafft, der Musik und dem Chor gleichermaßen anzugehören, hieß es in den Ansprachen. Die Verbundenheit zur Blaskapelle war ihm in die Wiege gelegt, indem Großvater Alois Holl mit anderen Musikbegeisterten das Ensemble in den 1890er Jahren initiiert hat. Und der Vater half bei der Wiedergründung nach dem Zweiten Weltkrieg mit, wobei Sohn Alois und seine vier Brüder selbstverständlich in der Kapelle mitspielten. Der junge Alois Holl wiederum kann sich auf die Fahnen schreiben, zusammen mit seinen Brüdern die Anfänge des Aumer Faschingsumzugs in den 1950er Jahren angeregt zu haben. Denn als einige Kinder maskiert durchs Dorf zogen, habe seine Mutter ihre Buben dazugeschickt: "Ihr seid zu fünft und könnt mit den Instrumenten vorauslaufen."

