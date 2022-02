Gesperrte Bahnübergänge: Autofahrer müssen mit Umwegen rechnen

In Au und Bellenberg werden in Kürze Bahnübergänge gesperrt. Grund sind teils dringend fällige Arbeiten.

Zwei Bahnübergänge im südlichen Landkreis Neu-Ulm sind demnächst für den Verkehr gesperrt - in Au und in Bellenberg. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich auf Umwege gefasst machen.

Im Illertisser Stadtteil Au stehen nach Auskunft des Landratsamts Neu-Ulm dringend notwendige Reparaturarbeiten am Bahnübergang in der Straße "Zur Aumühle" an. Die Rede ist von einer "Notfallmaßnahme" an einer Gleisverwindung. Deswegen wird dieser Bereich vom kommenden Samstag, 26. Februar, 20 Uhr, bis Dienstag, 1. März, 15 Uhr, komplett gesperrt. Die offizielle Umleitung ist recht weitläufig und erfolgt über die Staatsstraße 2031, die Nordtangente und die Dorfstraße - ebenso in umgekehrter Richtung. Sie gilt für den motorisierten Verkehr wie auch für Menschen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind.

Wenige Tage später - am Freitag und Samstag, 11. und 12. März - ist am Bahnübergang in der Illerstraße in Bellenberg ganztägig Endstation. Das teilt die Gemeinde mit. Hintergrund der Sperrung seien Sanierungsarbeiten. Die ausgeschilderte Umleitung führt über die Ulmer Straße, Memminger Straße, Bahnhofstraße, Auer Straße und Illertaltangente. Das gilt auch für die entgegengesetzte Richtung.

Ob sich die Sperren auch auf den Zugverkehr zwischen Ulm und Illertissen auswirken, war bis zum Donnerstagabend nicht von der Bahn zu erfahren.

