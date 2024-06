Chorgemeinschaft bringt "Filmhits" bei Konzert auf die Bühne

Die Chorgemeinschaft Au darf sich in diesem Jahr über die Verleihung der Zelter-Plakette, der höchsten Auszeichnung im Laienmusizieren freuen. Aus diesem Grund präsentieren die Chorgemeinschaft unter dem neuen Dirigenten Markus Hubert am Samstag, 15. Juni, um 20 Uhr gemeinsam mit dem LaSalle Chor der Realschule Illertissen in der Josef-Weikmann-Halle in Au das Konzert "Filmhits". (AZ)