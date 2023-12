Illertissen-Au

18:00 Uhr

Das Mariele bleibt in Au: Das hat der neue Pächter dort vor

Plus Der Name bleibt, die Karte auch. Trotzdem will Michael Köntges frischen Wind ins "Mariele" in Au bringen. Das beschäftigt den Gastronomen vor der Eröffnung.

Von Rosaria Kilian

Es gibt einen neuen Pächter im "Mariele" im Rathausstüberl in Au. Im Juni teilte Gastronomin Melanie Börsing mit, dass sie das "Mariele" in Au nicht weiter führen möchte, und überraschte mit dieser Entscheidung viele Stammgäste. Die Gaststätte ist Biergarten, Eisdiele, Wirtschaft und Veranstaltungsstätte in einem. Ihre Geschäftsaufgabe begründete Börsing im Sommer damit, dass die Leitung des Hauses für eine Person zu viel sei. Nun übernimmt Michael Köntges den Pachtvertrag. Vor der Neueröffnung hat er unserer Redaktion gesagt, wie er das "Mariele" erfolgreich in die Zukunft führen möchte.

Michael Köntges nennt Illertissen sein Zuhause. Er ist in Betlinshausen aufgewachsen, hat im Gasthof Krone Koch gelernt. Er koordinierte einige Jahre die Gastronomie des Donaubads in Neu-Ulm, bevor er sich Anfang 2023 selbstständig machte und in Ulm den "Eis Michel", ein mobiles Eisgeschäft, betrieb. Eis verkauft er auch weiter in Rathausstüberl in Au. Zusätzlich aber freut er sich, in der Restaurantküche kreativ zu werden. "Gutbürgerliche Küche passt einfach gut ins Ambiente", sagt er. Köntges hält am Konzept des "Marieles" fest, sogar der Name und das Logo bleiben. "Das Restaurant hat sich in der Region etabliert. Wir tragen den Namen gerne weiter."

