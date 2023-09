Feuerwehr löscht brennende Hecke in Au

Ein Mann bekämpft im Illertisser Stadtteil Au mit einem Gasbrenner Unkraut. Dabei kommt er allerdings einer Hecke zu nahe, die sofort Feuer fängt.

Im Föhrenweg im Illertisser Stadtteil Au hat am Mittwochnachmittag eine Hecke gebrannt. Ein 77-Jähriger setzte dort nach Angaben der Polizei einen Gasbrenner ein, um in seinem Garten Unkraut zu bekämpfen. Dabei kam er zu nah an die Hecke, diese fing sofort Feuer. Die Freiwillige Feuerwehr Au rückte mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften aus und konnte den Brand schnell löschen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 2000 Euro. Den 77-Jährigen erwartet ein Bußgeldverfahren. (AZ)