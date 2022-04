Frau verursacht Unfall in Au und fährt danach einfach weiter

Eine Frau streift mit ihrem Auto einen Kleinwagen. Ein Zeuge informiert die Polizei. Später stellen die Beamten fest, dass die Frau Alkohol getrunken hatte.

Ein Zeuge hat am Sonntagabend in der Dorfstraße in Au einen Verkehrsunfall beobachtet und die Polizei gerufen. Eine 29-Jährige hatte dem Polizeibericht zufolge mit ihrem Wagen beim Vorbeifahren einen Kleinwagen gestreift, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Die Fahrerin hielt daraufhin zwar an und nahm den entstandenen Schaden am geparkten Fahrzeug in Augenschein, setzte anschließend jedoch ihre Fahrt fort, ohne sich um Weiteres zu kümmern.

Geparktes Auto in Au angefahren: Polizei schätzt Schaden auf 2000 Euro

Der Zeuge, der den Verkehrsunfall beobachtet hatte, konnte sich das Kennzeichen der Verursacherin merken und verständigte umgehend die Polizei. Eine Streife traf die 29-Jährige anschließend an ihrem Wohnsitz an, dabei nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei der Frau wahr. Wie die Polizei weiter mitteilt, ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 0,3 Promille. Der Frau wurde anschließend Blut abgenommen, um festzustellen, ob sie bereits während der Unfallfahrt unter der Wirkung alkoholischer Getränke stand oder diese erst Zuhause zu sich genommen hatte.

Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum eingeleitet. An dem geparkten Kleinwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro. (AZ)