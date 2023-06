Frei laufender Hund bringt Fahrradfahrer bei Au zu Fall

Ein Hund springt bei Illertissen plötzlich aus einem Feld und stößt mit einem Radfahrer zusammen. Der Vorfall hat Konsequenzen für den Hundehalter.

Ein unangeleinter Hund ist am Montagabend bei Au unvorhergesehen auf einen Weg gesprungen und hat dadurch den Sturz eines Fahrradfahrers verursacht. Der 83-Jährige fuhr dem Polizeibericht zufolge in einer Gruppe von mehreren Radfahrern an der Kläranlage Mittleres Illertal vorbei.

Plötzlich sprang der Hund eines 49-jährigen Spaziergängers aus einem angrenzenden Feld. Der Fahrradfahrer kollidierte mit dem kniehohen Tier. Der 83-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war laut nach Polizeiangaben nicht erforderlich. Der Hund blieb augenscheinlich unverletzt. Gegen den Hundehalter wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)