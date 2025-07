Hakenkreuze und mehr: Rechtsextreme Schmierereien an der Illerbrücke

Ein bislang unbekannter Täter hat im Bereich der Brandenburger Straße an der Illerbrücke in Illertissen mehrere Verkehrszeichen und andere Einrichtungen mit Hakenkreuzen und anderen Symbolen, die dem Rechtsextremismus zuzuordnen sind, beschmiert. Nach der Tat flüchtete der Unbekannte unerkannt. Gemeldet wurde der Sachverhalt offensichtlich am Gründonnerstag, der tatsächliche Tatzeitraum lässt sich aber laut Polizei nicht näher eingrenzen. Beamte der Polizeiinspektion Illertissen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)

89257 Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Illerbrücke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hakenkreuz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis