Jetzt ist doch eine Lösung für einen Imbiss am Auer See in Sicht

Illertissen suchte erst vergebens nach einer Nachfolge für den Kiosk. Läuft jetzt alles wie geplant, ist die Versorgung der Badegäste für die Saison gesichert.

Der in die Jahre gekommene Kiosk-Container am Auer See ist bereits weg. Die Stadt suchte nach einer Nachfolgelösung, lange vergebens. Der bisherige Pächter wollte nicht, hätte er sich doch einen Imbisswagen zulegen müssen. Doch auch aus der Foodtruck- und Imbisswagen-Szene meldete lange niemand seine Bereitschaft an, die Versorgung an der Freizeiteinrichtung zu übernehmen.

Zwei Interessenten melden sich als Pächter für Imbisswagen am Auer See

In letzter Minute dann die überraschende Wende: Es gebe zwei Interessenten, vermeldete Tanja Schmidt, bei der Stadt für Vermietungs- und Verpachtungsangelegenheit zuständig, jüngst als brandaktuelle Nachricht dem Bau- und Umweltausschuss. Doch nur einer von beiden, schränkte sie ein, erfülle die städtischen Bedingungen in Gänze. Vom Pächter der Standfläche wird nämlich erwartet, dass er während der Saison auch Reinigungsarbeiten am See übernehme. Die Verwaltung hat vorsichtshalber bereits ausgerechnet, dass die Beauftragung einer Firma dafür mit 18.000 Euro zu Buche schlagen würde. Jetzt will sie in die Verhandlungen mit den Interessenten gehen.

Vom Tisch ist daher erst einmal die ursprüngliche Idee, den alten durch einen neuen Container zu ersetzen. Ansgar Bauer (Freie Wähler) hatte alternativ die Erweiterung der Toilettenanlage durch einen Kiosk-Anbau ins Spiel gebracht. Verlaufen die Verhandlungen positiv, wäre dies überflüssig. "Der Glücksfall ist eingetroffen", setzte Bürgermeister Jürgen Eisen prospektiv bereits zum Jubel an.