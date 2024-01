Mann hält Kontrahenten nach Faschingsumzug Messer an den Hals

Die Polizei nimmt einen Mann mit Messer nach dem Faschingsumzug in Au in Gewahrsam. Es ist nicht der einzige Vorfall dort.

Nach dem Faschingsumzug in Au, der nach Angaben der Polizei friedlich und geordnet verlief, hat ein Mann einem anderen ein Messer an den Hals gehalten und seinen Kontrahenten bedroht. Vorausgegangen war dieser Aggression ein Streit gegen 17.40 Uhr. Polizeikräfte, die sich in der Nähe befanden, griffen ein.

Die Polizei stellte das Messer sicher, der alkoholisierte Mann kam in Gewahrsam. Es war nicht der einzige Vorfall beim Umzug. Bei einem 16-Jährigen maß die Polizei einen Atemalkoholwert von annähernd zwei Promille, ein Elternteil holte ihn gegen 16.30 Uhr ab. Weitere volltrunkene Personen mussten rettungsdienstlich behandelt werden. Bei Jugendschutzkontrollen erwischte die Polizei mehrere Jugendliche mit Schnaps. Gegen 17.30 Uhr fielen zwei Männer in der Festhalle auf, die mehrmals den Hitlergruß zeigten. Der Sicherheitsdienst schritt ein und verständigte die Polizei. Die Männer erhielten Platzverweise, gegen sie wird nun strafrechtlich ermittelt.

Gegen 18.35 Uhr wurde ein Mann von zwei weiteren Männern mehrfach gegen den Hinterkopf geschlagen. Auch hier schritten Polizeibeamte ein, ein Täter konnte jedoch fliehen. Gegen den zweiten wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet, die Identität des Flüchtigen wird derzeit ermittelt. Gegen 20.50 Uhr wurde ein amtliches Kennzeichen eines abgestellten Polizeiautos gestohlen. Der Versuch, ein weiteres Nummernschild zu entwenden, scheiterte. Die Polizei fand bei beiden Taten Spuren und wertet diese aus. (AZ)