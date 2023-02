Nach dem Faschingsumzug in Au: Unbekannter schlägt 32-Jährigen nieder

Der Großteil der Besucherinnen und Besucher des Umzugs in Au feiert friedlich. Trotzdem bekommt die Polizei einiges zu tun.

Mehrere Tausend Zuschauer waren am Sonntagnachmittag beim traditionellen Faschingsumzug in Au dabei. Im Anschluss feierten zahlreiche Fastnachter ausgelassen. Die Polizei Illertissen zieht wie auch schon beim Narrensprung in der Kernstadt vor einigen Wochen eine gemischte Bilanz aus der Faschingsveranstaltung: Der Großteil der Besucherinnen und Besucher habe sich friedlich verhalten. Dennoch kam es laut Polizeiangaben zu einigen Vorfällen, bei denen die Beamten einschreiten mussten.

Jugendliche streiten und flüchten in Au

Gegen 14.30 Uhr erfuhr die Polizei von einer Streitigkeit zwischen mehreren Jugendlichen. Als die Streifen dort eintrafen, flüchteten alle Beteiligten in verschiedene Richtungen.

Gegen 16 Uhr erkannten Beamte einen 17-Jährigen wieder, der an der Auseinandersetzung beteiligt war. Der Jugendliche wurde deshalb einer Kontrolle unterzogen. Hiermit war der 17-Jährige nicht einverstanden. Er wurde aggressiv und beleidigte schließlich vier Polizistinnen und Polizisten mit diversen Kraftausdrücken. Außerdem warf er eine Hartplastikflasche in Richtung eines Beamten, der dadurch nicht getroffen wurde. Es gab keine Verletzten. Der 17-Jährige erhielt einen Platzverweis, den er befolgte. Er wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Junge Frauen schlagen mit Fäusten aufeinander ein

Gegen 19.20 Uhr teilte der Sicherheitsdienst eine körperliche Auseinandersetzung zwischen fünf jungen Frauen im Bereich Dorfstraße/ Josef-Forster-Straße vor der Festhalle mit. Es stellte sich heraus, dass eine 20-Jährige und eine 14-Jährige in Streit geraten waren. Die jungen Frauen schlugen mit Fäusten aufeinander ein. Eine 21-Jährige bekam dann ebenfalls einen Schlag von der Jugendlichen ab.

Die eintreffenden Polizisten schließlich die Situation entschärfen. Die 20-Jährige musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Bei den anderen Beteiligten waren laut Polizei zunächst keine Verletzungen ersichtlich. Auch hier wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Angreifer schlägt 32-Jährigen nieder

Zum Ende der Veranstaltung, gegen 22.20 Uhr, wurde in der Langen Straße ein 32-Jähriger niedergeschlagen. Ein bislang unbekannter Täter habe den Mann von hinten angegriffen und ihm einen Gegenstand auf den Kopf geschlagen, berichtet die Polizei. Hierbei dürfte es sich um eine Glasflasche gehandelt haben. Der 32-Jährige wurde mittelschwer verletzt und kam mit einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus. Derzeit gibt es nach Angaben der Polizei keine Hinweise auf den Täter. Zeugen können sich unter Telefon 07303/9651-0 bei der Polizei in Illertissen melden.

Außerdem führte die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt Jugendschutzkontrollen durch. Hier wurde mit zahlreichen Jugendlichen Kontakt aufgenommen. Sieben Jugendliche fielen mit hochprozentigem Alkohol oder Tabak auf. Die Sachen wurden vor Ort vernichtet, und die Polizeibeamten führten ein belehrendes Gespräch mit den Jugendlichen. (AZ)