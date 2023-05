Illertissen-Au

vor 17 Min.

Polizei zieht Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogen aus dem Verkehr

Die Polizei hat in Illertissen mehrere Autofahrer kontrolliert.

Unter Drogen und ohne Führerschein: So ist ein 34-Jähriger am Steuer eines Wagens in Illertissen unterwegs. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Ein Autofahrer ist in Illertissen ohne Führerschein und zudem unter Drogeneinfluss unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, führten die Beamten der Illertisser Inspektion am späten Montagabend eine allgemeine Verkehrskontrolle im Bereich der Josef-Ost-Straße durch. Ein 34-jähriger Autofahrer konnte dabei keinen Führerschein vorzeigen. Später fanden die Polizisten heraus, dass der Mann gar keine Fahrerlaubnis besitzt. Sie war ihm aufgrund diverser Verstöße entzogen worden. Bei der Kontrolle des 34-Jährigen stellten die Beamten zudem drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren und musste sich Blut abnehmen lassen. Ihn erwartet laut Polizei nun ein Strafverfahren. (AZ)

