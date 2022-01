Illertissen-Au

vor 17 Min.

Ist der "Regenbogengottesdienst" in Au eine Reaktion auf Outings in der Kirche?

In der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Au feiert Stadtpfarrer Andreas Specker rund um die Vielfalt der Beziehungen einen Regenbogengottesdienst.

Plus In Au findet ein "Regenbogengottesdienst" statt. Stadtpfarrer Andreas Specker spricht über den Hintergrund – und was ihn derzeit ärgert an der katholischen Kirche.

Von Regina Langhans

Erst überregional das Outing von mehr als 100 katholischen Kirchenmitarbeiterinnen und Kirchenmitarbeitern, jetzt ein "Regenbogengottesdienst" im Illertisser Stadtteil Au: Er findet anlässlich des Valentinstags am Sonntag, 13. Februar, um 18 Uhr in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt statt. Eine Reaktion auf die aktuelle Initiative unter dem Hashtag #OutInChurch? Die Nachfrage bringt den Illertisser Stadtpfarrer Andreas Specker zum Schmunzeln, denn die Reihenfolge sei umgekehrt: "Den Valentinsgottesdienst gibt es bald zehn Jahre in der Pfarreiengemeinschaft, und dass er heuer 'Regenbogengottesdienst rund um die Vielfalt unserer Beziehungen' heißt, das haben wir im Team schon länger festgelegt."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen