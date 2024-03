Senior setzt versehentlich Hecke mit Gasbrenner in Brand

Die Polizei hat ein Verfahren gegen einen 78-Jährigen eingeleitet, der beim Vernichten von Unkraut einen Feuerwehreinsatz in Au ausgelöst hat.

Weil eine Hecke in Brand geraten ist, war am Montagnachmittag die Feuerwehr in Au im Einsatz. Dem Polizeibericht zufolge hatte ein 78-Jähriger auf der gepflasterten Hoffläche vor seinem Einfamilienhaus Unkraut mit einem Gasbrenner vernichtet. Dabei kam der Mann zu nahe an seine Hecke. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Au brannten etwa zwei Meter des Gehölzes ab. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schließlich schnell löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete gegen den 78-Jährigen ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit ein. (AZ)