Illertissen-Au

vor 33 Min.

Vorfahrt missachtet: Autos stoßen in Au zusammen

Ein Schaden in Höhe von rund 18.000 Euro ist am Freitag bei einem Unfall in Au entstanden. Ein Mann und eine Frau wurden leicht verletzt.

Von Wilhelm Schmid

Ein Unfall hat sich am Freitag gegen 11.30 Uhr in Au ereignet. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Wie die Polizei ermittelte, fuhr ein 26-Jähriger mit einem Auto der Marke Honda auf dem Nelkenweg in Richtung Auslaufwerkstraße. Dabei missachtete er offensichtlich die Vorfahrt einer 39-jährigen Frau, die mit ihrem Nissan aus dem Gruppweg in die Nelkenstraße einbiegen wollte. In dem Wohngebiet gilt die allgemeine Rechts-vor-links-Regel. Sowohl der Fahrer des Honda als auch die Fahrerin des Nissan wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Die mit im Fahrzeug der Frau sitzenden Kinder, zwei Buben im Alter von vier und sechs Jahren, blieben unverletzt. Die Feuerwehr Au sicherte die Unfallstelle ab, nahm auslaufende Betriebsstoffe auf und war bei den Aufräumarbeiten behilflich. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen summiert sich laut Polizei auf 18.000 Euro.

