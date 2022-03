Auch Illertissen will ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzen

Auf dem Marktplatz findet am Samstag eine Mahnwache statt. Die Organisatoren wollen damit Solidarität mit der Ukraine zeigen.

Eine Mahnwache gegen den Krieg, für Frieden und Freiheit findet am Samstag, 5. März, auf dem Marktplatz in Illertissen statt. Die SPD ruft damit zu Solidarität mit der Ukraine auf.

Um 15 Uhr sind dazu alle demokratischen Parteien, Organisationen, Religionsgemeinschaften und die Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Die beiden Illertisser Pfarrer Andreas Specker und Hans-Joachim Scharrer werden ein gemeinsames Friedensgebet sprechen, Bürgermeister Jürgen Eisen sowie zahlreiche Stadträte haben bereits ihr Kommen zugesagt. Auch die Beteiligung der Illertisser Bevölkerung ist ausdrücklich erwünscht: "Wir bitten Sie, eigene Plakate, Fahnen, Banner und andere Infomittel zum Thema 'Krieg in der Ukraine' mitzubringen", so SPD-Ortsvorsitzender und Stadtrat Kasim Kocakaplan. Extremistische Plakate, Zeichen, Banner oder Werbematerial werden dabei nicht geduldet und von der Veranstaltung ferngehalten.

Die Veranstaltenden bitten die Teilnehmenden, weiter an den Infektionsschutz zu denken. Bei der Veranstaltung besteht Maskenpflicht und ein Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden. "Ich werde mich sehr über eine große Beteiligung an der Mahnwache freuen", so Kocakaplan. (AZ)