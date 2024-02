Illertissen

vor 19 Min.

Auch mit 95 bleibt diese Illertisserin eine echte italienische Mama

Plus Elf Enkel- und elf Urenkelkinder gratulieren Angela Rapino zu ihrem hohen Geburtstag. Ihr Mann kam einst als Gastarbeiter in die Region, sie folgte ihm.

Von Regina Langhans

Angela Rapino aus Illertissen hat im großen Familienkreis ihren 95. Geburtstag gefeiert. Liebevoll werden sie und ihr Mann von den Töchtern betreut, ohne die das Ehepaar das kleine Appartement nicht mehr bewohnen könnte. So aber durfte die rüstige Seniorin bis heute eine echte italienische Mama bleiben. Die immer noch Lieblingsgerichte für ihren Mann kocht, ihn umsorgt und nach wie vor mit Ratschlägen den Kindern zur Seite steht, die sie großgezogen hat.

Das fällt jetzt auf die Senioren zurück, indem die Kinder ihnen mit Respekt und Dankbarkeit gegenübertreten. Auch mal mit Augenzwinkern, wenn Angela Rapino sich wieder mit Kochtipps nicht zurückhalten mag: Alles schmecke sehr gut, aber beim nächsten Mal ließe es sich so oder so noch besser machen, merkt die italienische Mama dann an. Die Frage nach ihrem Lieblingsgericht beantwortet sie ohne zu zögern: „Alles, alle Speisen koche und esse ich gerne.“ Innerhalb der Familie wird Italienisch gesprochen, sodass die Töchter teilweise als Übersetzerinnen einspringen, wenn es im Deutschen zu kompliziert wird. Solange das Ehepaar jünger war, habe es in der warmen Jahreszeit auch immer wieder für längere Zeit in ihrem Haus in den Abruzzen Urlaub gemacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen