Thomas Reiner geht in Ruhestand: Was erlebt ein Reli-Lehrer in 35 Jahren Schule?

Plus Über 35 Jahre hat Thomas Reiner Kinder und Jugendliche im Kreis Neu-Ulm unterrichtet. Jetzt geht der engagierte Religionspädagoge in den Ruhestand.

Von Regina Langhans

In den Reli-Unterricht zu Thomas Reiner kamen sie alle: junge evangelische Gläubige wie auch solche aus christlichen Freikirchen mangels eigenem Religionsunterricht, Nichtgetaufte und Konfessionslose. Reiner unterrichtete in Grund-, Mittel-, Realschulen, Gymnasien, Förder- oder Berufsschulen im Kreis Neu-Ulm. Am Sonntag wurde der 65-Jährige aus Jedesheim in den Ruhestand verabschiedet. So bunt wie sich die Klientel des Religionspädagogen zusammensetzte, gestalteten sich seine Erfahrungen.

Im Gespräch mit unserer Redaktion plaudert er aus dem Nähkästchen und blieb dabei sehr entspannt. Gab es das, dass Schülerinnen oder Schüler ihn zur Weißglut bringen wollten? „Nicht mehr als bei anderen im Lehrerkollegium“, sagt Reiner gelassen. Jugendliche würden eben ihre Pubertät durchlaufen. Vielleicht sei er auch nicht der Typ für die spektakulären Ereignisse, findet er. Was er zu erzählen hat, zeigt ihn als geerdeten Menschen, der zuhören kann, Situationen erfasst und auf sie reagiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

