Junge fordert mit vorgehaltenem Messer Handynummern von Mädchen

Ein Jugendlicher fragt in Illertissen zwei Mädchen nach ihren Handynummern - mit vorgehaltenem Messer in der Hand.

Mit einem außergewöhnlichen Fall von Erpressung musste sich die Illertisser Polizei am Mittwochmittag beschäftigen. Auf dem Nautilla-Parkplatz hatte ein Zwölfjähriger zwei Mädchen im Alter von elf und 13 Jahren abgepasst, um sie nach ihren Handynummer zu fragen. An sich nichts Ungewöhnliches in diesem Alter.

Doch der Junge ging äußerst brutal vor: Laut Polizei zwang er die beiden Mädchen mit vorgehaltenem Messer, ihm die Nummern preiszugeben. Als ihm eine der beiden Schülerinnen ihre Telefonnummer gab, ließ der Junge von den beiden ab. (AZ)