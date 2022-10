Auf der A7 ereignet sich ein Unfall mit vier Verletzten

Zwischen Illertissen und Vöhringen werden drei Fahrzeuge in einen Auffahrunfall verwickelt. Dabei verletzen sich vier Menschen und müssen ins Krankenhaus.

Auf der A7 ist am Samstagvormittag ein Unfall mit vier Verletzten passiert. Wie die Polizei mitteilt, herrschte lebhafter Verkehr auf der A7 in Richtung Norden zwischen Illertissen und Vöhringen. Durch den zäh fließenden Verkehr mussten die Fahrer die Geschwindigkeit immer wieder reduzieren.

Aus diesem Grund musste auch eine Citroënfahrerin verkehrsbedingt abbremsen. Hinter ihr befanden sich zwei weitere Autos, die dementsprechend abbremsen mussten. Der Fahrer des letzten Fahrzeugs in der Kolonne, ein Seat, erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Cupra auf, dieser wiederum wurde laut Polizei auf den Citroën geschoben. Im mittleren Fahrzeug befanden sich insgesamt drei Personen, alle Insassen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Verursacher selbst musste in einer Klinik behandelt werden.

Bei der Kollision entstand ein Gesamtschaden von etwa 27.500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen durch die Feuerwehr Illertissen gesperrt werden. (AZ)