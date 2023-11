Illertissen

Auf Entdeckungsreise in der Welt der Bibel: Ausstellung in Illertissen

Eine Ausstellung in Illertissen lädt derzeit ein, die Sinneswelt der Bibel zu entdecken.

Plus 150 Interessierte kommen zur Eröffnung der interaktiven Schau ins Pfarrheim St. Martin in Illertissen. Für drei Wochen steht hier die Bibel im Fokus.

Bibelstudium mal ganz anders: Eine Entdeckungsreise mit allen Sinnen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene verspricht die Wanderausstellung „Expedition Bibel“ von Franz Kogler vom Bibelwerk Linz. Drei Wochen ist sie im Pfarrheim St. Martin in Illertissen zu besuchen und wird ergänzt von Vorträgen, Filmen, sogar biblische Rundtänze laden zu Erfahrungen ein. Zur Eröffnung am Sonntag hat es fröhliche Klezmermusik (Annegret und Miriam Sperl mit Geige und Klarinette) und traditionelle Speisen aus Israel gegeben. 150 Gäste waren gekommen, ließen es sich schmecken und dabei inspirieren.

Ein Familiengottesdienst in der Stadtpfarrkirche bildete den eigentlichen Anfang. Pfarrer Andreas Specker gestaltete schon die Lesung des Evangeliums szenisch. Als Gastprediger setzte der Theologe Franz Kogler das Thema Bibel ebenfalls publikumswirksam um. Doch nicht nur Kinder waren angesprochen, sondern ebenso Erwachsene, „die ihre Bibel gerne hinter Glas aufbewahren, anstatt sie in die Hand zu nehmen“, so Kogler bei der Eröffnung der Ausstellung im Pfarrheim. Er hat sie zusammen mit seinem Team vom Bibelwerk Linz vor 20 Jahren konzipiert.

