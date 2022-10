Aufatmen beim Frauenbund: Arbeit im Raum Illertissen kann weitergehen

Plus Neben den Ortsvereinen hat auch der Bezirk Illertissen Personalprobleme. Jetzt gibt es eine Übergangslösung. Dafür droht einem weiteren Zweigverein das Aus.

Mehrere Zweigvereine des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) haben derzeit Schwierigkeiten, die Ämter im Vorstand neu zu besetzen, es kam bereits zu Auflösungen. Von dieser allgemeinen Entwicklung bleibt auch die Bezirksebene im Raum Illertissen nicht gänzlich verschont. Karin Steck, eine der beiden Bezirksleiterinnen, machte während der Bezirksversammlung im Pfarrhof in Jedesheim deutlich, dass sie dieses Amt nicht mehr weiterführen möchte.