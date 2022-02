Auffahrunfall am Kreisverkehr: 5000 Euro Schaden

Ein 18 Jahre alter Autofahrer will in Illertissen die Autobahn A7 verlassen. Doch dann kommt es zum Unfall.

An der Autobahnausfahrt Illertissen hat sich am Samstag um 13.50 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, mussten zwei Autofahrer an der Ausfahrt vor dem Einfahren in den Kreisverkehr auf der Staatsstraße 2018 warten. Ein 18-jähriger Autofahrer näherte sich in gleicher Fahrtrichtung und übersah die beiden wartenden Fahrzeuge. Er prallte mit seinem Fahrzeug gegen das Heck des hinteren Wartenden.

Dieses Auto wurde durch den Anstoß nach vorne geschoben und touchierte den vorderen Wagen, der laut Polizei allerdings unbeschädigt blieb. An den beiden anderen Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der 18-Jährige sieht einer Ordnungswidrigkeitenanzeige nach der StVO entgegen. (AZ)