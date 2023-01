Auffahrunfall in dichtem Verkehr auf der A7 bei Illertissen

Verkehrsbedingt muss ein Autofahrer auf der Autobahn bei Illertissen abbremsen. Der Fahrer des nachfolgenden Wagens bemerkt das jedoch zu spät.

Bei hohem Verkehrsaufkommen sind am Freitagvormittag auf der Autobahn bei Illertissen zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 10.45 Uhr befuhr ein 31 Jahre alter Mann nach Angaben der Polizei mit seinem Ford die A7 in Richtung Norden. Als er verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte dies ein hinter ihm fahrender 54-Jähriger zu spät. Mit seinem Mercedes fuhr dieser Mann auf den Ford auf. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Wagen des 31-Jährigen wurde am Heck stark beschädigt und war deshalb nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 6000 Euro. (AZ)