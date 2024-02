Aufmerksamer Zeuge führt die Polizei schnell zum Unfallverursacher

Der Fahrer eines Lastwagens beschädigt in Illertissen ein Verkehrszeichen und fährt dann weiter. Die Rechnung macht er aber ohne einen aufmerksamen Zeugen.

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei in Illertissen am Montag einen Unfall schnell geklärt. Der Fahrer eines Sattelzugs hatte in der Färberstraße gegen 11.15 Uhr beim Rangieren ein Verkehrszeichen touchiert und dies dabei beschädigt. Der Fahrer begutachtete im Anschluss den Schaden und fuhr dann unvermittelt weiter.

Ein Mann hatte den Vorfall allerdings genau beobachtet und der Polizei die entscheidenden Hinweise gegeben. Dazu halfen bei den Ermittlungen Fahrzeugteile, die an der Unfallstelle aufgefunden wurden. Die Polizei machte im nahegelegenen Industriegebiet schnell einen tatverdächtigen Sattelzug ausfindig. Dessen 47-jähriger Fahrer räumte die Unfallflucht schließlich ein. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein sogenannter Zustellungsbevollmächtigter benannt. Dabei handelt es sich um eine Person, die für jemand anderen handelt und dazu bevollmächtigt ist, gerichtliche und behördliche Zustellungen wie Klagen und Bußgeldbescheide entgegenzunehmen.

Danach durfte der 47-Jährige seine Fahrt fortsetzen. Für den entstandenen Schaden von geschätzten 350 Euro an dem Verkehrszeichen wird er zudem aufkommen müssen. (AZ)