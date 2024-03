Der angeblich beste Oboist der Welt zeigt sein Können

Plus Albrecht Mayer und das Streichtrio der Berliner Philharmoniker erzeugen bei ihrem gemeinsamen Auftritt in Illertissen eine magisch-gespannte Konzertatmosphäre.

Ein Hauch von den großen Konzertpodien wehte am Sonntagabend durch den Festsaal des Kollegs der Schulbrüder. Auf Einladung des Freundeskreises Kultur im Schloss ist in Illertissen mit Albrecht Mayer ein Künstler auf der Bühne gestanden, der als bester Oboist der Welt gilt. Gemeinsam mit dem Streichtrio der Berliner Philharmoniker schenkte er den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern atemberaubende Klangerlebnisse. Das kontrastreiche Programm entfaltete eine magisch-gespannte Konzertatmosphäre, die das Publikum mehr als zwei Stunden lang fesselte und begeisterte.

Mit dem „Phantasy-Quartet“ des englischen Komponisten Benjamin Britten entführten Albrecht Mayer und das Streichtrio zum Auftakt in britische Landschaften. Der effektvolle Dialog von Marschrhythmen auf Violoncello (Katarzyna Polonek), Violine (Krzysztof Polonek) und Viola (Diyang Mei) mit lyrischen Impulsen der Oboe versprühte eine pastorale Stimmung. Dass dieses Holzblasinstrument mit Doppelrohrblatt eine besondere Nähe zur menschlichen Stimme hat, war auch im „Quartett für Oboe und Streichtrio“ von Wolfgang Amadeus Mozart zu hören. Wenn der fränkische Meister spielt, dann singt er geradezu mit seinem Instrument. Mit hingebungsvoller Zartheit bringt er dessen Wohlklang, seine weichen und lyrischen Nuancen, effektvoll zum Vorschein.