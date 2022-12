Aus Sibirien an die Iller: Hilda Selivanova und Viktor Selivanov haben viel erlebt

Plus In Illertissen sind Hilda Selivanova, 82, und Viktor Selivanov, 84, heimisch geworden. Jetzt feiern sie 60. Hochzeitstag - und erzählen aus ihrem Leben.

Seit acht Jahren wohnen Hilda Selivanova, 82, und Viktor Selivanov, 84 Jahre, in einer putzigen Dreizimmerwohnung in Illertissen, ihrer zweiten Heimat. Sie können es noch genießen und haben kürzlich diamantene Hochzeit gefeiert. "Es ist ein Glück, dass wir das erleben dürfen", sagt die Ehefrau dankbar.