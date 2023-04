Außenspiegel beschädigt: Polizei sucht Zeugen

In Illertissen hat ein unbekanntes Fahrzeug an einem geparkten Ford Transit einen Schaden von 500 Euro hinterlassen. Wer hat etwas beobachtet?

Die Polizei Illertissen sucht nach einer Unfallflucht Zeugen, die etwas beobachtet haben. Ereignet hat sich das Ganze am Freitag zwischen 6 und 12.20 Uhr. Ein roter Ford Transit stand in diesem Zeitraum im Bereich der Wilhelm-Walker-Straße 8 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug blieb am linken Außenspiegel hängen und beschädigte diesen hierbei.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07303/9651-0 bei der Polizeiinspektion Illertissen zu melden. (AZ)