Ausstellung in Illertissen: Eintauchen in die exotische Welt der Bibel

Im Pfarrheim St. Martin in Illertissen wird am Sonntag, 5. November, eine interaktive Bibelausstellung eröffnet. Diese soll ausdrücklich alle Sinne ansprechen.

Die Pfarreiengemeinschaft Illertissen hat sich ein großes Projekt ausgedacht: Von Sonntag, 5. November, an wird im Pfarrheim St. Martin die interaktive Bibelausstellung „Expedition Bibel – Entdeckungsreise mit allen Sinnen…“ zu sehen sein. Rund um die Ausstellung wird ein umfangreiches Begleitprogramm angeboten.

Gestartet wird am Sonntag, 5. November, um 10.30 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der Kirche St. Martin, anschließend findet die feierliche Eröffnung der Ausstellung im Pfarrheim mit einer Einführung durch Franz Kogler vom Bibelwerk Linz statt. Dazu erklingt Klezmer-Musik und auch die kulinarische Seite wird nicht zu kurz kommen: Verschiedene biblische Früchte, Speisen und Getränke werden angeboten, denn sie machen die Bibel „schmackhaft“.

Die Ausstellung in Illertissen richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Pfarrer Andreas Specker betont in einer Pressemitteilung der Pfarreiengemeinschaft, dass sich die interaktive Ausstellung sowohl an Kinder und Jugendliche, als auch an Erwachsene wende. „Wir wollen miteinander die Bibel, das am häufigsten gedruckte schriftliche Werk der Welt, lebendig und begreifbar machen", kündigt Specker an. "Wir freuen uns deshalb sehr, dass es gelungen ist, diese große Bibelausstellung aus Linz für drei Wochen zu uns nach Illertissen zu holen. Gemeinsam wollen wir uns auf die „Expedition Bibel“ begeben.“

In der Ausstellung, die vom Bibelwerk Linz konzipiert wurde, werden die Besucherinnen und Besucher laut Vorankündigung nicht nur mit Informationstafeln auf historische und kulturelle Details hingewiesen. Vielmehr gibt es viel zu sehen, riechen, hören, fühlen, schmecken. Die Besuchenden werden eingeladen, möglichst alles zu begreifen - und das im ganz wörtlichen Sinn: „Bitte berühren!“ heißt es insgesamt bei dieser Ausstellung. Dies gilt für den Felsblock vom Sinai genauso wie für das Ziegenfell, die Torarolle mit dem Zeigestab, die Gewürze und die Hölzer. Und das ist das eigentliche Geheimnis der Ausstellung: Was jemand berührt, hat auch eine gute Chance, dass er oder sie davon berührt wird.

Die Bibel mit allen Sinnen entdecken und einen neuen Zugang zu finden - das ist das Anliegen der Linzer Bibelausstellung in Illertissen. Sie ist bis einschließlich Samstag, 25. November, zu sehen. Geöffnet ist sie Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils von 15 bis 18 Uhr, am Samstag von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag nach dem Gottesdienst sowie von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die erste Veranstaltung im Begleitprogramm ist ein Filmabend am Montag, 6. November, 18 Uhr. Gezeigt wird der Bibelfilm "Der Auserwählte". Am Dienstag, 7. November, 20 Uhr, steht Bibelteilen auf dem Programm. (AZ)